بروتوكول بين «القابضة للتأمين» و«فاست كاب للتكنولوجيا» لتوفير الحماية التأمينية للنقل التشاركى الذكى

على هامش فعاليات معرض TransMEA 2021 تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة فاست كاب للتكنولوجيا «أصيل» للنقل التشاركى الذكى الذى يهدف إلى تقديم نموذج وطنى يقوم على تحقيق مصالح ملاك السيارات، وتقديم أعلى مستوى بمتلقى الخدمة، والسداد الكامل لحقوق ومستحقات الدولة المصرية.

وقع البروتوكول باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين والسيد عادل عبدالسلام مهنا رئيس مجلس إدارة شركة فاست كاب، وذلك بحضور لفيف من الحضور ورؤساء البنوك والشركات المشاركة فى فعاليات المعرض وقيادات وزارة النقل، والأستاذ عمر جودة العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للتأمين.

ويهدف البروتوكول لتنسيق الجهود لضمان تقديم أفضل خدمة تأمينية لقطاع النقل التشاركى الذكى فى مصر من خلال مجموعة مصر القابضة للتأمين.

من جانبه أكد باسل الحينى أن مجموعة مصر القابضة للتأمين تعتبر شريكا أصيلا فى إحداث النمو الاقتصادى من خلال مساهمتها على مدى أكثر من مائة وعشرين عاما فى خدمة الاقتصاد الوطنى، ودعم برامج التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية من خلال امتلاك المجموعة أكبر محفظة استثمارية مؤسسية تربو على 74 مليار جنيه تشمل مختلف أنشطة ومشاريع الاقتصاد الوطنى فى مصر.

وأضاف الحينى أن المجموعة تدعم هذه المبادرة من خلال دعم الاقتصاد الوطنى خاصة المشروعات الجديدة التى من شأنها إحداث الفارق وتطوير قطاعات رئيسية بالدولة كقطاع النقل التشاركى الذكى لتقديم خدمة متميزة تناسب تطلعات المواطن المصرى لخدمات النقل التشاركى الذكى.

وأضاف باسل الحينى أن شركات المجموعة تمتلك من القدرات الفنية والمالية والبشرية التى تجعلها مصدر ثقة فى تقديم الخدمات التأمينية لهذه المبادرة، كما تفتخر المجموعة وشركاتها التابعة بتوفير الحماية التأمينية لمقدرات الاقتصاد الوطنى على المشروعات العملاقة وتشمل:

• مشروعات مترو الأنفاق والقطارات المختلفة.

• تأمين أسطول مصر للطيران.

• دعم مبادرة القيادة السياسية لإحلال السيارات.

• تأمين متميز لشريحة كبيرة من السيارات ووسائل النقل العاملة بالدولة المصرية.

• وغيرها من المشروعات القومية المختلفة سواء فى مجالات الصناعة والبنية التحتية للمشروعات الجديدة، بالإضافة إلى ملايين الأفراد من شرائح المجتمع المصرى وأسرهم.

كما وقعت شركة مصر للتأمين عقدا مع شركة فاست كاب للتكنولوجيا ــ أصيل يتضمن جميع العمليات الخاصة بالتأمين على السيارات والتأمين لصالح ملاك السيارات ومستخدميها ضد مخاطر الحوادث والإصابات.