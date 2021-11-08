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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة اليمنية تطلب دعمًا عاجلًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 9:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 9:09 ص

 طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم عاجل لإنقاذها من الانهيار الاقتصادي.
وأفادت الحكومة في بيان أوردته قناة "اليمن الإخبارية"، /الاثنين/ بأن معين عبد الملك رئيس الحكومة، التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ في عدن، وطالبه بالدعم العاجل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع سعر صرف العملة المنهارة في اليمن.
وأضافت أنه أطلع غروندبرغ على جهود حكومته للتعامل مع التحديات الاقتصادية والدعم الدولي الواجب توفيره في الوقت الراهن، بما يؤدي إلى وقف تراجع سعر صرف الريال اليمني والسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وتابعت أن "عبد الملك أعرب عن دعم حكومته لجهود المبعوث الدولي من أجل الوصول إلى حل سياسي، رغم استمرار التعنت والرفض من جانب جماعة الحوثي بإيعاز من داعميها في طهران".
وأشار إلى أن تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب وهجمات الجماعة عبر الحدود على السعودية من شأنه أن يهدد بتعقيد المشهد وانتقال الحرب إلى مستوى أخر ومضاعفة المعاناة الإنسانية.


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