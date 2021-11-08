البيئة: مشروع على مساحة 12 فدانا لتحويل المخلفات إلى طاقة في دمياط

أكد الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة البيئة والبرلمان لحماية المواطن وحقه في الحصول على بيئة نظيفة، مشيرا إلى أن أزمة البيئة في مدينة دمياط الجديدة تكمن في وجود مقلب قمامة عشوائي يتبع جهاز تنمية وتعمير المدينة.

وأضاف أبو سنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، أنه بالنسبة لحل موضوع المقلب العشوائي هو إغلاقه تماما وتمت المعاينة والتواصل مع جهاز دمياط الجديد، مشددا على أن أول إجراءات الحماية هي التخلص من المقلب وفق الطرق الآمنة.

وتابع: "نحضر لمشروع لاستقبال المخلفات والتخلص منها بشكل آمن، ونسعى لتحويل المخلفات الى طاقة من خلال مشروع على مساحة 12 فدانا لتخليص دمياط من التلوث ويوميا نخمد نيران مقالب القمامة من خلال ردم المقلب والمشكلة تنتهى خلال 10 أيام".