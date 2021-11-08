جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية بقرية محلة سبك بالمنوفية

نظمت اليوم الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات قافلة طبية بشرية مجانية لقرية محلة سبك مركز أشمون تحت رعاية الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس الجامعة بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة.

وأوضح الدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - في تصريح اليوم - أن القافلة ضمت عدة تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والأنف والأذن فضلا عن إجراء التحاليل الطبية اللازمة مشيرا إلى توقيع الكشف الطبي على ٢٥٦ مريضا ومريضة بمختلف التخصصات من أهالي قرية محلة سبك بمركز أشمون، ذاكرا أن القطاع يوفر منظومة مجانية متكاملة لعلاج المرضى.

من جهته، قال المهندس حمدى الشامى، مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة تمت بالتعاون مع الإدارة الطبية ومعهد الهندسة الوراثية بالجامعة وتم توزيع العلاج مجانا.