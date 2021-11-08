وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 14 من مهرجان الحرف التقليدية والتراثية

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 14 من مهرجان الحرف التقليدية والتراثية، الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، بالتعاون مع عدد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بمركز سينما الحضارة، بحضور الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعدد من المتخصصين والمهتمين بالتراث.

أوضحت عبدالدايم، أن المهرجان يمثل علامة مضيئة في مضمار مساعى الدولة لصون الهوية، مشيرة إلى أنه أضحى مساراً فاعلاً للمتخصصين ومحفزاً لهم لمواصلة العطاء بما يتلاءم ومتطلبات العصر، مضيفة أنه بات أداة للارتقاء بمنظومة الحرف التراثية والتقليدية، مشيرة إلى دوره الإيجابى في دعم أصحاب الحرف التراثية وفتح منافذ جديدة لعرض منتجاتهم، كما أشادت بالمستوى الإبداعي المتميز للمعروضات والتي عبرت عن الطابع التراثي المصري.

كما تسلمت وزيرة الثقافة درعا تذكاريا من الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني بقطاع الفنون التشكيلية؛ تقديرا لمساندتها مختلف مجالات الإبداع.

من جانبه، وجه الدكتور خالد سرور الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على دعمها ورعايتها لكل الفعاليات المستهدفة الحفاظ على الهوية التراثية، بما يكفل تعميق الوعي بقيمتها لدى الأجيال المتعاقبة وبما يحقق المزيد من الولاء والانتماء للوطن، مضيفا أن المهرجان يُجسد أهمية الحفاظ وصون التراث من الحرف التقليدية والسعي لتطويرها بما يتوائم مع المفاهيم والمتطلبات العصرية.

كان حفل الافتتاح قد تضمن عروضا لفرقة التنورة وفرقة النيل تستمر طوال فترة الفعاليات حتى 11 نوفمبر، إلى جانب عرض أزياء من إخراج محمد نصار، شمل 25 تصميما من إنتاج مركز الفن والحياة عبر عن الفلكلور في محافظات مصر المختلفة، ومعرض للعديد من المنتجات الحرفية واليدوية إنتاج الإدارة العامة للبحوث التراثية - الإدارة العامة للحرف التقليدية "مركز الفن والحياة" - دار النسجيات المرسمة - الهيئة العامة لقصور الثقافة -صندوق التنمية الثقافية، وعدد من الجمعيات الأهلية الى جانب عروض حية لاساليب ابداع منتجات يدوية تستمر خلال فترة المهرجان من خلال ورش متنوعة، إلى جانب تواجد ثري لمنتجات مبدعين من دوى القدرات الخاصة من خلال معرضا مصورا لورش عمل شاركوا في فعالياتها وندوات ثقافية.