منظمة السلام الأخضر: السعودية تعرقل المفاوضات في مؤتمر المناخ كوب26

قالت منظمة السلام الأخضر المناصرة للبيئة، إن السعودية الغنية بالنفط، تعرقل المفاوضات في المؤتمر العالمي للمناخ كوب26 في جلاسكو باسكتلندا.

واشتكت المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية جينيفر مورجان من أن ممثلين حكوميين من الرياض عارضوا ما يطلق عليه بـ "قرار الغلاف" للنص النهائي مساء يوم الجمعة الماضي.

وذكرت السلام الأخضر في بيان أن "قرار الغلاف هو أول رسالة تصدر عن مؤتمر كوب وتشير إلى ما تعنيه النتيجة النهائية للعالم، وجزء حيوي لأي قمة ناجحة".

وجاء في البيان أن "عدم إحراز تقدم بشأن التكيف سيجعل من الصعب على الدول الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك مجموعة الدول الأفريقية، أن تقبل أي اتفاق نهائي، ما يجعل تحقيق نجاح في كوب26 أقل احتمالا".

وقالت مورجان إن مثل هذه المناورات الاستراتيجية من جانب الدولة الخليجية "غير مفيدة" لكنها معروفة. وأضافت أن "السعودية تقوم بمناورة. السعوديون على لوحة شطرنج، ويتلاعبون بالقطع في محاولة لمنع التوصل لنتيجة تبقي 5ر1 درجة مئوية في المتناول".

ودعت مورجان حكومات الدول الأخرى حول العالم في القمة إلى "عزل الوفد السعودي".

وينتهي المؤتمر في 12 نوفمبر الجاري.