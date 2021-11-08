تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة، على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.4 إلى 3 جنيهات.

وتراجعت البطاطس 25 قرشا لتتراوح بين 3.75 إلى 5.75 جنيه.

واستقر البصل ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

وتراجعت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقر الباذنجان البلدى ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومى ليتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الحامى ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر الخيار البلدى ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

استقر البرتقال البلدى ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

وتراجع اليوسفى جنيهين ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

واستقر الليمون البلدى ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر التين البرشومى ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.

واستقرت الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الكانتلوب لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.