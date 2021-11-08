 تراجع البطاطس واليوسفي.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم - بوابة الشروق
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تراجع البطاطس واليوسفي.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 12:01 م | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 12:01 م

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة، على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.4 إلى 3 جنيهات.
وتراجعت البطاطس 25 قرشا لتتراوح بين 3.75 إلى 5.75 جنيه.
واستقر البصل ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
وتراجعت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
واستقر الباذنجان البلدى ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الرومى ليتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الحامى ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقر الخيار البلدى ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
استقر البرتقال البلدى ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
وتراجع اليوسفى جنيهين ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.
واستقر الليمون البلدى ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر التين البرشومى ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.
واستقرت الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الكانتلوب لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.


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