المستشار محمد خلف: الجريمة أصبحت عابرة للحدود الوطنية مع التطور التكنولوجي

أكد المستشار محمد خلف، رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام ومدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان، أهمية اجتماع جمعية النواب العموم الأفارقة الذي ترأسه المستشار حمادة الصاوي النائب العام اليوم، قائلا: «مع التطور التكنولوجي أصبحت الجريمة عابرة للحدود الوطنية مثل تمويل الإرهاب والعملات وغسل الأموال والاتجار بالبشر».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة «القاهرة والناس»، أن هذه النوعيات من الجرائم تحدٍ كبير لأجهزة التحقيق وتنفيذ القانون بسبب وجود متهمين في أكثر من دولة مما يؤدي إلى صعوبة في تنفيذ الإجراءات في التحقيقات، موضحا أنه بسبب هذه المعاناة القانونية جاءت فكرة لإنشاء أجهزة في تحالف النيابات تحت مسمى جمعية.

وتابع: «النيابات تواجه تحديات في التحقيقات وتصطدم بصعوبة اختلاف النظم القانونية بين الدول، وهذه الجمعية عبارة عن اتحاد نواب العموم الأفارقة وبه 35 دولة وآخر للنيابات العربية به 7 دول»، مفيدا بأن هذا الاتحاد سيصبح اتحاد على مستوى 42 دولة لتسهيل عملية ضبط المتهمين المطلوبين في دول مختلفة.