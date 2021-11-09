عائلة ستينكامب «مصدومة» من احتمال الإفراج المشروط عن أوسكار بيستوريوس

قالت اليوم الاثنين تانيا كوين محامية والدا ريفا ستينكامب، الذي أطلق عليها أوسكار بيستوريوس البارالمبي الجنوب إفريقي النار وقتلها ، إنهما يشعران بالصدمة إزاء الأنباء التي تفيد بأنه قد يتمتع بالإفراج الشروط.

وقالت كوين لمحطة التلفزيون الوطنية "إنكا" لقد كان ذلك بمثابة صدمة كبيرة لهما"، مضيفة أنها والأسرة كانوا على حد سواء تحت انطباع بأن الإفراج المشروط لن ينظر فيه إلا في مارس 2023.

وأكد المتحدث باسم الأجهزة الإصلاحية سينجاباخو نكسومالو أمس الأحد أن الاستعدادات تجري للافراج المشروط عنه .

بيد أنه قال إنه سيتعين على بيستوريوس أولا استكمال كافة العمليات الضرورية ، ومن بين هذه العمليات الدخول في " حوار بين الضحية والجاني " مع أسرة ستينكامب .

وقال كوين إن آل ستينكامب سيتعين عليهم الآن إعداد أنفسهم وجدانيا لهذا التفاعل.

وقضى بيستوريوس، الذي أدين في عام 2013، نحو ثماني سنوات من عقوبته بالسجن لمدة 15 عاما.

وقال والده، هينكي بيستوريوس، إن قلوب عائلته مع عائلة ستينكامب: "تعاطفنا وتعازينا لهم طوال الوقت".

وقتل أوسكار بيستوريوس، الذي بترت ساقاه تحت ركبتيه، صديقته ستينكامب بإطلاق أربع طلقات عليها عبر باب مرحاض في منزله في عيد الحب في عام 2013.

وتسبب سقوطه من مجده كرياضي مشهود له دوليا إلى قاتل مدان في ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم.

وفاز بيستوريوس بست ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للمعوقين على أطراف اصطناعية كربونية مصنوعة خصيصا له. وفي عام 2012، دخل دورة الألعاب الأولمبية في لندن كأول مبتور مزدوج ينافس الرياضيين الأصحاء.