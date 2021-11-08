الولايات المتحدة تستأنف فتح حدودها مع كندا للملقحين ضد كورونا

تستأنف الولايات المتحدة، اعتبارا من اليوم الاثنين، فتح حدودها مع كندا لأغراض السفر غير الضروري من السياحة أو الزيارات العائلية لمن تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ 19 شهرا.

كانت كندا قد سمحت، اعتبارا من 9 أغسطس الماضي، للأمريكيين من الحاصلين على التطعيم الكامل بعبور حدودها البرية وزيارة أراضيها.

ولكن رغم الترحيب باستئناف فتح الحدود، لا يتوقع الخبراء أن يكون هناك تدفق في السائحين الأمريكيين إلى الأراضي الكندية، لأسباب من بينها ضرورة إظهار شهادة الخلو من الإصابة بفيروس كورونا قبل 72 ساعة من الوصول لكندا، وهي شهادة تتكلف 200 دولار بما يؤثر على قرارات المسافرين والمتسوقين.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإنه في عام 2019 زار كندا 15 مليون سائح أمريكي، ولكن في عام 2021 وحتى يوم 24 أكتوبر الماضي كان هناك أقل من 170 ألف عبور أسبوعيا، وهو ما يمثل 15% من الحجم المتوسط في مثل تلك الفترة من عام 2019.