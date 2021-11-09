رئيس نيكاراجوا يتجه للفوز في انتخابات مثيرة للجدل

يتجه رئيس نيكارجوا دانييل أورتيجا للفوز في انتخابات يثور حولها الجدل بشكل كبير، حيث يسعى لولاية رابعة على التوالي، بحسب الأرقام الرسمية الأولية.

وحصل الثوري السابق - 75 عاما وزوجته ، نائبة الرئيس روزاريو موريلو على حوالي 75 في المئة من الأصوات بعد فرز أولي لنحو نصف الأصوات.

وخاض أورتيجا انتخابات أمس الأحد بدون أي منافس ذي قيمة . فقد تم إلقاء القبض منذ مايو الماضي على عدة سياسيين ورجال أعمال وصحفيين ونشطاء ، بما في ذلك سبعة مرشحين في الانتخابات الرئاسية.

كما تم استبعاد تحالف مهم لأحزاب المعارضة من السباق .

ولم يسمح لمراقبي الانتخابات الدوليين بدخول البلاد.

وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إنهما لا يعتبران الانتخابات شرعية.

يذكر أن أورتيجا اعتلى سدة الحكم بعد الإطاحة بالديكتاتور أناستاسيو سوموزا في عام 1979 ومنذ ذلك الحين صار هو القوة السياسية المهيمنة، وقاد نيكارجوا من 1979 إلى 1990 ، أولا في حكومة تابعة لمجلس عسكري ثم رئيسا . ثم عاد إلى الرئاسة في 2007.