الوفد يحتفل بعيد الجهاد 13 نوفمبر

يحتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، بذكرى عيد الجهاد الوطنى يوم 13 نوفمبر الحالى، وذلك بمقر الحزب الرئيسى بالدقى.

ويلقى أبوشقة خطاباً فى هذا الاحتفال الوطنى الكبير، بحضور أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء لجان الوفد بالمحافظات وأعضاء اللجان النوعية.

وقال الحزب، فى بيان له اليوم، إن عيد الجهاد هو عيد كانت مصر تحتفل به منذ عام 1922 وحتى 1952، وكان يوماً قومياً لمصر، ويقترن العيد بالزعيم سعد زغلول، ويعتبر هذا اليوم أول مواجهة بين الشعب المصرى والاحتلال البريطانى.

وأضاف أن حزب الوفد ظل يحتفل بعيد الجهاد كل عام، ويعود العيد لسنة 1918 عندما ذهب سعد زغلول برفقة عبدالعزيز فهمى وعلى شعراوى إلى المعتمد البريطانى السير ريجنالد ونجت يوم 13 نوفمبر للمطالبة بالسفر للاشتراك فى مؤتمر السلام بفرساى فى فرنسا لعرض قضية استقلال مصر وإنهاء الحماية البريطانية، استناداً إلى مبدأ حق الشعوب فى تقرير مصيرها الذى أعلنه الرئيس الأمريكى ويلسون.