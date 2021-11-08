الصحة العالمية: لم نرصد ظهور أي متحور جديد يطلق عليه هيهي

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية لم ترصد ظهور أي متحور جديد يطلق عليه "هيهي"، ولا توجد أية أدلة لظهور هذا المتحور الجديد، مشيرًا إلى أن المنظمة هي من تسمي التحورات.

وأضاف أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي للمنظمة عُقد اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن المنظمة تتوقع حدوث المزيد من تحورات فيروس كورونا، وأن خطر حدوث تحورات جديدة ما زال قائمًا.

وأوضح أن هناك تسلسلًا جديدًا من متحور دلتا ظهر في 42 دولة، مطالبا كافة الدول بتعزيز إجراءات التسلسل الجيني، لافتًا إلى أن هناك 14 دولة تقوم بعمليات التسلسل الجيني من إجمالي 22 دولة بالإقليم، ما يكشف ظهور تحورات جديدة من فيروس كورونا.