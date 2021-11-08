قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الرغبة لحل الأزمة اللبنانية الخليجية موجودة، معقبًا: «لكن كالعادة بسبب وجود أبعاد سياسية وقانونية الحديث ارتبط بماذا لو».

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، أن توافر الرغبة السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية يُمكّن من عمل كل شيء، منوهًا إلى أن لبنان يخسر من مثل تلك الإشكاليات.

وأعرب عن أمله في أن يغلب الجميع مصلحة الوطن والحس الوطني حتى يمكن تفادي الآثار السلبية لتلك المشكلة وتداعيتها كلها، ونزع فتيل الأزمة بالكامل، والنظر إلى الأمام بدلًا من أن تشكل الأزمة مشكلة إضافية تضاف إلى رصيد تراكمي أصبح سلبيًا الآن.





وبدأ السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يلتقي خلالها بعدد من كبار المسئولين بالدولة اللبنانية في محاولة للبحث عن مخرج للأزمات التي تشهدها البلاد، وخصوصا الأزمة الأخيرة التي تسببت في تصعيد دبلوماسي بين لبنان من جهة والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج من جهة أخرى.

والتقي السفير حسام زكي، في جولته الرئيس اللبناني ميشال عون لبحث التطورات الأخيرة الداخلية والخارجية وسبل الخروج من الوضع الراهن، الذي يعيشه لبنان في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه بالبلاد.





