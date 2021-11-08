قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن زيارته إلى لبنان ليست وساطة أو مبادرة، مشيرًا إلى أنها جهد من جانب الأمانة العامة للجامعة العربية من أجل استطلاع إمكانية نزع فتيل الأزمة اللبنانية الخليجية.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، أن الجامعة حريصة على ألا تُترك الأزمة اللبنانية الخليجية دون حل، وتضاف إلى سلسلة من التراكمات السلبية في العلاقة بين لبنان ومحيطه العرب،ي وتحديدًا المحيط الخليجي.

وأشار إلى أن «المهمة بهذا المفهوم من الوجهة الدبلوماسية لا يمكن أن تبدأ بطرح وإنما تبدأ باستكشاف الجانب اللبناني من الناحية السياسية لاتخاذ خطوة»، متابعًا: «المشكلة بدأت من تصريحات لبنانية ويجب أن يأخذ لبنان المسؤولية فيها والمبادرة لإظهار حسن النوايا».

وذكر أمين عام مساعد الجامعة العربية، أن الجامعة بعد أخذ تلك المواقف وعرضها على الأمين العام تناقش كيف تتصرف في الوضع الحالي، مضيفًا: «نرى هل هناك خطوة أخرى تؤخذ أو تواصل مع الجانب السعودي والدول الأخرى المعنية أم نتوقف عند هذا الحد الذي استمعنا إليه».

وأكد أن «الجامعة العربية وفق مسؤوليتها وتكليفها بمتابعة الشأن اللبناني لن تتوقف إلا إذا طلبت الأطراف ذلك»، مختتمًا: «نحن مستمرون في مساعينا لحل الأزمة اللبنانية الخليجية».





وبدأ السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يلتقي خلالها بعدد من كبار المسئولين بالدولة اللبنانية في محاولة للبحث عن مخرج للأزمات التي تشهدها البلاد، وخصوصا الأزمة الأخيرة التي تسببت في تصعيد دبلوماسي بين لبنان من جهة والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج من جهة أخرى.

والتقي السفير حسام زكي، في جولته الرئيس اللبناني ميشال عون لبحث التطورات الأخيرة الداخلية والخارجية وسبل الخروج من الوضع الراهن، الذي يعيشه لبنان في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه بالبلاد.