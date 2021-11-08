مصطفى الفقي يكتب: الجزائر بين زيارتين

إسهام دول المغرب العربى فى الثقافة المعاصرة يتجاوز بكثير ما كان معروفًا منذ عقود عدة

زرت دولة الجزائر مرات عدة، بدأتها بالزيارة الأولى فى يونيو (حزيران) 1966 وكنت قد تخرجت فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قبل ذلك بأسابيع قليلة، حيث فوجئت بالدكتور حسين كامل بهاء الدين، أمين عام منظمة الشباب ووزير التعليم فيما بعد يبلغنى بأنه قد وقع الاختيار علىّ لأمثل الشباب المصرى فى احتفال الجزائر بعيد الاستقلال ونقل رفات الأمير عبدالقادر الجزائرى من دمشق فى سوريا إلى مقبرته فى الجزائر كزعيم لثورة الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسى.

ولم أكُن قد ركبت طائرة فى حياتى وأتذكر أننى أوقفت تاكسى فى الشارع أمام منزلنا فى مصر الجديدة ومعى حقيبة سفرى وقلت له إلى المطار لأننى مسافر إلى الجزائر على خطوط الطيران المصرية. وبالفعل سافرت بالطائرة التى كانت تقطع المسافة إلى الجزائر مباشرة مع توقف لمدة ساعة فى مطار إدريس الأول بليبيا، ووصلت إلى العاصمة وكان فى استقبالى يومها ممثل الشبيبة الجزائرية واسمه السيد أحمد معراجى الذى أخذنى فى سيارة رسمية إلى فندق «اليتى» وسط المدينة. وفى المساء، كنت مدعوا إلى الحفل الساهر الذى حضره الرئيس هوارى بومدين وكانت مصر ممثلة بشخصيات ثلاث هى السيد محمود رياض، وزير الخارجية آنذاك والدكتور حسن صبرى الخولى، الممثل الشخصى للرئيس عبدالناصر وأنا ممثلا عن منظمة الشباب فى مصر.

ولقد تعرفت فى هذا الحفل على عدد كبير من الشباب الآتين من دول مختلفة ضمن وفود التهنئة من بلادهم إلى الشعب الجزائرى فى تلك المناسبة الوطنية الكبرى. وقضيت بعد ذلك يومين فى الجزائر أخذت فيهما القطار إلى مدينة قسطنطينة لزيارة عم لى كان أستاذا فى الأزهر الشريف ومعارا للمركز الإسلامى فى تلك المدينة التى تقع شرق البلاد، وقد أتاحت لى رحلة القطار التى استمرت لأكثر من ثمانى ساعات أن أختلط بالشعب الجزائرى وأتعرف بشكل مباشر على هويته القومية، خصوصا أننا كنا فى الأعوام الأولى بعد الاستقلال والجهود المبذولة من أجل التعريب.

ولقد حضرت لقاءات شبابية أثناء تلك الزيارة ورأيت عن قرب تجربة الشعب الجزائرى فى بناء كيانه الوطنى وأديت صلاة الجمعة فى مسجد كبير وعريق فى حى القصبة بالجزائر العاصمة.

كانت تلك هى زيارتى الأولى إلى دولة الشهداء والأبطال فى الشمال الإفريقى العربى، ومن بين زياراتى الأخرى لذلك البلد العربى شديد المراس، التى كان معظمها فى صحبة الرئيس الراحل حسنى مبارك، أختار زيارة سرية قمت بها بصحبة الدكتور أسامة الباز حين قرر الرئيس الراحل إيفادنا لزيارة غير معلنة إلى أشقائنا هناك أثناء أعوام القطيعة الدبلوماسية بين مصر ومعظم الدول العربية كرد فعل لتوقيع مصر على اتفاقية السلام فى 26 مارس (آذار) 1979.

وقد كانت زيارتنا إلى الجزائر بعدما زرنا الأردن أيضا والتقينا الملك الراحل الحسين بن طلال فى إطار عدد من الزيارات السرية للتشاور حول الأوضاع العربية والفراغ الذى تركه غياب مصر عن الساحة فى ذلك الوقت. وقد جرى استقبالنا الدكتور الباز وأنا على نحو لائق وتمت استضافتنا فيما كان يُسمى بـ«قصر الصنوبر» الذى جرى تشييده استعدادا لاستضافة الجزائر لإحدى قمم عدم الانحياز، وكنا نلتقى يوميا السيد شريف ومساعده أمين عام حزب جبهة التحرير الجزائرية الذى كان يُعتبر الرجل الثانى بعد الرئيس الشاذلى بن جديد.

وظللنا على هذا النحو أسبوعا نستقبل المسئولين الجزائريين للتحدث مع الدكتور أسامة الباز بحضورى حول مستقبل العلاقات المصرية العربية والجزائرية تحديدا. وظل الأمر طى الكتمان إلى أن ذهب يودعنا بعض المسئولين الجزائريين فى المطار وعلى رأسهم السيد محمد الأكحل من رئاسة الجمهورية الجزائرية على ما أذكر، ومن ثم كانت المفاجأة ونحن فى صالة كبار الزوار حيث وصل وفد فلسطينى رفيع المستوى وتهلل أعضاؤه عند رؤيتنا وأخذوا الدكتور أسامة بالأحضان وبذلك شاع خبر الزيارة التى كنا نتمنى أن تكون غير معلنة، ولكن ما جرى فى المطار جعل خبرها يصل إلى وكالات الأنباء حتى عرفها القاصى والدانى.

لذلك فإن لى بالجزائر صلة خاصة كأول دولة أزورها فى حياتى مستخدما الطائرة ذهابا إليها وأتعرف مبكرا على شخصيات منها. وأنا أريد أن أقول فى هذه المناسبة إن المغرب العربى بدوله الخمس ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا إنما يمثل باقة مزهرة فى جبين الأمة العربية، لأن تواصلهم مع أوروبا أقرب وانفتاحهم على العالم أكبر، وإذا كنا نحدد بمدينة الإسكندرية المصرية معيارا يقول إن كل ما هو شرقها ينتمى إلى حضارة الأرز وما يأتى غربها ينتمى إلى حضارة الكسكس، فذلك يوضح التعددية فى المكون العربى فى غرب آسيا وشمال إفريقيا ودوره فى التأثير فى الهوية العربية عموما وسنلاحظ فى دول الشمال الإفريقى أن الإسلام هو دين وقومية بسبب ندرة عدد المسيحيين فيه إلا من كانوا أجانب وافدين عليه باستثناء الجالية اليهودية فى المغرب وأعدادها محدودة فى تونس والجزائر وربما ليبيا، أما موريتانيا فهى تقف على الطرف الآخر أمام المحيط وكأنها حارس الدين واللغة التى اشتهر أصحابها بالفصاحة شعرا ونثرا، بينما يبقى المغرب دولة مركزية متماسكة يتجذر فيها الإسلام وتوجد فيها العروبة على الرغم من الاعتراف بالثقافة الأمازيغية، لذلك العنصر السكانى القديم فى الجزائر وتونس وليبيا، بل إن نسبة من المصريين المقيمين فى واحة سيوة وحولها يتحدثون أيضا الأمازيغية، بخاصة أن الإسلام يجمع الكل واللسان العربى فى كل مكان.

وقال بن باديس «شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبة ينتسب/ من قال حاد عـن أصله، أو قال مات فقـد كذب»، ولا بد من أن نعترف أن إسهام دول المغرب العربى فى الثقافة المعاصرة يتجاوز بكثير ما كان معروفا منذ عقود عدة، فالجامعات إسلامية ومدنية بدءا من الزيتونة والقيروان وصولا إلى الرباط والجزائر وتونس وطرابلس وبنغازى تشكل فى النهاية معزوفة حضارية وثقافية تستند إليها الأمة العربية وتفتخر بها شعوب المنطقة.

لقد أثارت زيارتى إلى الجزائر شجونا قومية فى أعماقى وأنا أرقب أحيانا تدهور العلاقات الرسمية بين الجزائر والمغرب على الرغم من أن ما يربطهما من وشائج وصلات هو أقوى بكثير مما يربط غيرهما، وأتطلع معهما إلى يوم تعود فيه الأمور إلى طبيعتها، فالتداخل القبلى والانصهار البشرى يجعلان الوضع الحالى استثناء عن القاعدة التى تجعل المغرب العربى كتلة واحدة فى ظل الوحدة الثقافية التى تتمثل فى اللهجات والتقاليد والأعراف، ونرنو إلى يوم يستعيد فيه مجلس التعاون المغاربى دوره التاريخى الذى ترقبه مصر فى سعادة ورضا لأنها القلب بين جناحين، أحدهما فى مجلس التعاون الخليجى والثانى فى إطار الاتحاد المغاربى الذى يجب أن يستعيد عافيته فى ظل الظروف الإقليمية والدولية على ساحتى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بخاصة أن معظم دول الشمال الإفريقى تمر بمخاض سياسى محورى فى تاريخها، بدءا من محاولات تسوية الأزمة الليبية، مرورا بالوضع المتميز فى تونس والبناء الداخلى فى الجزائر والتقدم التقنى والاقتصادى فى المغرب، واضعين فى الاعتبار أن كل المشكلات القائمة والقضايا المعلقة قابلة للحل مهما طال عليها الأمد، فالعروبة تجرى فى الدماء وروح التحضر والانفتاح فى دول الشمال الإفريقى تجعل لها ميزة الجمع بين الثقافتين فى جنوب المتوسط وشماله لتبقى ركيزة للمنطقة.