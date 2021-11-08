رئيس مدينة المنيا يتابع سير العمل بمراكز التطعيم بلقاح كورونا

واصل الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالوحدات القروية والأحياء، حيث تفقد سير العمل بأحياء وسط وجنوب المدينة، موجها جموع العاملين ببذل مزيد من الجهد لأداء الخدمة للمواطن فى الوقت المحدد لها، وواصل الجولة بتفقد المسرح المكشوف التابع للوحدة المحلية، حيث مكان تلقى لقاح كورونا، بالمسرح المكشوف مؤكدا على تقديم الدعم الكامل من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، لإنجاح الحملة القومية لتلقى لقاح كورونا ضمن ما تقوم به الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار كورونا.



وفى سياق متصل تفقد عمارات الاوقاف والسويقات الموجودة بها موجها بسرعة إنهاء إجراءات تأجير تلك السويقات والتى تم إنشاؤها بشكل حضاري يتماشى مع ما تم من تطوير بالمنطقة، رافقه محمود ابوكريشة نائب رئيس مدينة المنيا، ايمن حسانين رئيس حى جنوب المدينة.