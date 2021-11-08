كبار قادة الحزب الحاكم في الصين يبحثون قرارا يمهد لولاية ثالثة للرئيس شي

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بدأت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم اجتماعا في بكين اليوم الاثنين يستمر أربعة أيام لمناقشة تبني "قرار تاريخي" نادر من شأنه أن يسمح للرئيس شي جين بينج بولاية ثالثة في المنصب.

وسوف تكون هذه هي المرة الثالثة فقط في تاريخ الحزب البالغ 100 عام التي يتم فيها تبني مثل هذا القرار، بعد قرارين في عام 1945 وعام 1981.

ويقول الحزب إن الهدف من القرار التاريخي هو تلخيص "الإنجازات العظيمة والتجارب التاريخية" للحزب.

ويهدف القرار الذي يأتي قبيل مؤتمر الحزب الشيوعي المقرر في خريف عام 2022 إلى تعزيز موقف شي في السلطة.

وسوف يكون شي بذلك هو أول رئيس بعد زعيم عصر الثورة ماو تسي تونج، مؤسس الصين الشيوعية، يحصل على ولاية ثالثة.

وقبل اجتماع هذا الأسبوع، كانت الدعاية الحزبية تشيد بشي.

ووصفت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية الرئيس شي -68 عاما- بأنه "رجل إصرار وعمل، رجل ذو أفكار ومشاعر عميقة، رجل ورث إرثا ويتمتع بجرأة الابتكار، ولديه رؤية تطلعية إلى المستقبل، ويعمل بلا كلل".