 رئيس وزراء فلسطين: تصريحات بينيت بشأن القدس والقنصلية مرفوضة ولن يقبل بها أحد - بوابة الشروق
الإثنين 8 نوفمبر 2021 3:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟

النتـائـج تصويت

رئيس وزراء فلسطين: تصريحات بينيت بشأن القدس والقنصلية مرفوضة ولن يقبل بها أحد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 2:14 م | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 2:14 م

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، فيما يتعلق بمدينة القدس والقنصلية الأمريكية فيها، مرفوضة ولن يقبل بها أحد.

وأعرب اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته برام الله، عن أمله بأن تفي الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها الحالية بإدارة الرئيس بايدن، بالتزاماتها التي قطعتها خلال حملتها الانتخابية، وبما صرح به المسؤولون الأمريكيون، خاصة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وأن القدس مدينة محتلة وهي جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين.

وحول زيارته إلى بلجيكا ولكسمبورج وبريطانيا واسكتلندا، قال اشتية إنه عقد لقاءات هامة ومثمرة مع المسؤولين الأوروبيين، وشكر أوروبا على دعمها لفلسطين وعلى موقفها الثابت من أجل إنهاء الاحتلال وحل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإدانتها للاستيطان، وإرهاب المستوطنين، وهدم البيوت وقتل الأطفال، الذين كان آخرهم الطفل محمد دعدس من مخيم عسكر في نابلس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك