اليابان تراجع معايير تقييم وضع كورونا وسط زيادة وتيرة التطعيمات

ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن اللجنة الفرعية الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، تراجع معاييرها المستخدمة لتقييم وضع كورونا، بما يتماشى مع زيادة وتيرة التطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأضافت "كيودو"، أن اللجنة ناقشت هذا الأمر خلال اجتماع وخلصت إلى تصنيف الوضع وفقًا لخمسة مستويات، بزيادة تصنيف عن المستويات الأربعة الحالية.

ويشمل النظام المحدث إسقاطًا لتوافر أسرة المستشفيات ومحاولة التنبؤ مسبقًا بما إذا كان هناك ضغط خطير على النظام الطبي في البلاد في حالة عودة ظهور العدوى.

وفي هذا الصدد، قال وزير الإنعاش الاقتصادي دايشيرو ياماجيوا، المسؤول عن استجابة الحكومة لأزمة كورونا، إنه يجرى العمل للتوصل إلى معايير جديدة بحلول منتصف نوفمبر الجاري.