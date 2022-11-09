قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن بريطانيا تجمعها علاقات عمل جيدة مع مصر، موضحًا أنها الزيارة الثانية له للبلاد، إذ أنه زار القاهرة سابقًا، ويتواجد حاليًا في شرم الشيخ، لحضور فعاليات قمة المناخ «COP27».



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الثلاثاء، أن علاقات عمل جيدة تجمعه بسامح شكري، وزير الخارجية، مؤكدًا أنهما قادران على التحدث بانفتاح وبشكل منتظم.



ولفت إلى أن «مصر مكان هام في العالم، ونقطة التقاء بين مختلف الأماكن»، موضحًا أنها تطل على البحر المتوسط الذي يفصل بين أوروبا وإفريقيا، وتقع في شمال القارة السمراء، كما أنها جزء من العالم العربي والإسلامي.



وأعرب وزير خارجية بريطانيا، عن تقديره للعلاقات مع مصر وسعادته بها، قائلًا إن آلاف السياح البريطانيين يزورون مصر كل عام، ويأتون للاستمتاع بجوها وحضارتها.



وتواصلت، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي اجتماعات القادة في قمة المناخCOP27 في مدينة شرم الشيخ، في دورته الـ27، التي تستضيفها وتترأسها مصر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.