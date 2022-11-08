الاتحاد الأوروبي يستهدف وزير خارجية ميانمار في أحدث مجموعة من العقوبات

فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة على ميانمار، شملت وزير الخارجية وكبير القضاة اليوم الثلاثاء، في رد على تصاعد العنف واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان.

وجددت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إدانتها لإطاحة الجيش في عام 2021 بالحكومة المدنية كما استنكرت في بيان مشترك حملة القمع المستمرة التي تقوم بها القوات المسلحة في ميانمار.

ودخلت ميانمار فى حالة من الاضطراب السياسي منذ الانقلاب الذي وقع في أول فبراير 2021. وقد قام الجيش بوحشية بقمع الاحتجاجات وحركات العصيان المدني والمقاومة المسلحة من الميليشيات المناهضة للمجلس العسكري الحاكم في مختلف أنحاء البلاد.

وشملت المجموعة الأخيرة من العقوبات 19 شخصا وكيانا واحدا، ومن بينهم وزير الخارجية "كان زاو" و"هتون وهتون او" كبير قضاة المحكمة العليا في ميانمار.

كما استهدفت العقوبات مسؤولين كبار بالجيش، من بينهم الجنرال هتون اونج، قائد القوات الجوية في ميانمار والليفتنانت جنرال فون ميات، القائد بالعمليات الخاصة.

وتحظر العقوبات سفر كل الأشخاص الذين تشملهم قائمة العقوبات إلى الاتحاد الأوروبي فضلا عن تجميد أي أصول قد يكونوا مالكين لها داخل الاتحاد.