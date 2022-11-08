مقتل مستشار وزير الدفاع اليمني خلال عملية إرهابية بمحافظة مأرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الثلاثاء، مقتل العميد الركن محمد الجرادي مستشار وزير الدفاع، وأحد مرافقيه في عملية وصفتها بـ"الإرهابية" بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة أركان الجيش في بيان مشترك "إن العميد الجرادي كانت له أدوار بارزة في قيادة المعارك ومنازلة جماعة الحوثي المسلحة في عدد من جبهات القتال".

وأضاف البيان "أن القوات المسلحة اليمنية وقادتها باتوا هدفا للظلاميين (في إشارة للحوثيين) لأنهم حاجز الصد المنيع أمامهم وأمام مخططاتهم الإجرامية".

كما أكد البيان مواصلة الجيش "تحقيق كل الأهداف المنشودة وأولها تحرير كامل تراب اليمن وتخليصه من الانقلاب الحوثي".