الكيك بوكسينج يبحث منح لاعبي المنتخب والمحترفين مكافآت شهرية

يعقد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، الجمعية العمومية العادية للاتحاد لعام 2022 يوم 10 ديسمبر لمناقشة 14 قرارا أبرزهم تفعيل صندوق خاص للرعاية الطبية للاعبين والحكام والمدربين.

ويبحث أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكيك بوكسينج التصديق على محضر الاجتماع السابق، مع النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

ويناقش أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، مع شغل المراكز الشاغرة وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

كما يتم النظر في الاقتراحات المقدمة من الهيئات بشرط أن تكون قد قدمت كتابة إلى المدير التنفيذي للاتحاد في الموعد المحدد في هذه اللائحة مع اعتماد عمل صندوق خاص للرعاية الطبية للاعبين والمدربين وحكام الكيك بوكسينج.

وينظر خلال اجتماع الجمعية العمومية اعتماد تحديد مجلس الإدارة لمكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد، والنظر في الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال، مع اعتماد تعديلات في لوائح الاتحاد الداخلية.

ويتم أيضا النظر في شطب عدد من الخارجين عن النظام العام والآداب العامة للاتحاد من المدربين والحكام من سجلات الاتحاد مع اعتماد إبرام تعاقدات مع اللاعبين المحترفين وأبطال المنتخبات القومية بالاتحاد بمكافآت شهرية أو سنوية لكل منهم.

كما يتم النظر في اعتماد عقود الاتفاق مع جمعية شباب التحرير لخدمات المجتمع والكونفدرالية العالمية لرياضات الدفاع عن النفس في حالة مواجهة المدرب اي ظرف طارئ مع اعتماد عقود الاتفاق مع شركات التأمين في حالات الوفاه أو العجز.