رئيس الوزراء يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء المالي

مدبولي: مصر تحرص على تعزيز العلاقات مع دولة مالي وتدعم وحدة أراضيها



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال رئيس وزراء مالي عبدالله مايجا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المناخ COP27، بحضور وزير خارجية مالى.



واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع دولة مالي ودعم وحدة أراضيها، وكذا دعم مصر للجهود التى تبذلها دولة مالى لمكافحة الإرهاب، والجماعات المتطرفة، وكل أشكال العنف.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدور الذي تلعبه مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد، من خلال دور الأزهر الشريف كمنارة للإسلام المعتدل السمح، فضلاً عن إمكانية استفادة مالي من نشاط مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذي جرى تدشينه في القاهرة مؤخراً.



من جهته، أعرب القائم بأعمال رئيس الوزراء المالى عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعباً، وامتنانها للدور الكبير الذى تقوم به مصر فى دعم قضايا الدول الأفريقية، وعن تقدير بلاده البالغ للتضحيات التى بذلها أفراد البعثة المصرية لحفظ السلام فى مالى، مؤكداً أن شعب مالى لن ينسى أبداً هذه التضحيات الغالية التى بذلها الأشقاء المصريون من أجل إحلال الاستقرار فى مالى.



وأشاد المسئول المالى بتنظيم مصر المتميز لقمة المناخ، معتبراً أنه يمثل مصدر فخر لأفريقيا بأسرها، مثنيا على ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى من رسائل مهمة، سواء ما يخص قضايا المناخ، أو الدعوة لإحلال السلام ووقف الحرب الروسية الأوكرانية.



فى ذات السياق، أشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء المالى بالدور المهم والمحوري الذى يقوم به الأزهر الشريف فى نشر تعاليم الإسلام السمحة، ومحاربة وتفنيد الفكر المتطرف.



واختتم مدبولى المقابلة بإعادة التأكيد على أن مصر لن تألو جهداً فى تقديم يد العون للشعب المالى فى المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد.