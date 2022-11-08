ماليزيا تسجل أكثر من 2500 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 2521 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و929 ألفا و972 حالة، منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الثلاثاء عن بوابة "كوفيد ناو" الالكترونية، التابعة لوزارة الصحة قولها إنه من بين حالات الإصابة الجديدة، حالتين قادمتين من الخارج، و 2519 حالة إصابة محلية.

وأضافت البوابة الإلكترونية أنه تم تسجيل 4695 حالة تعاف أمس الاثنين، وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في ماليزيا 34 ألفا و534 حالة.

وسجلت ماليزيا ثمان حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و495 حالة.