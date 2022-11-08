وزير الدفاع السعودي: رفع مستوى القوات المسلحة الخليجية لتكون سدا لمواجهة التهديدات

أكّد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون أن " القوات المسلحة في دول الخليج تم رفع مستواها لتكون سدا منيعا لمواجهة التهديدات".



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن خالد بن سلمان رأس، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التاسع عشر لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي بمقر الأمانة في مدينة الرياض.



وأكد الأمير خالد بن سلمان في كلمته "تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين دول المجلس؛ للمحافظة على مدخرات أوطانها ومكتسبات شعوبها وتعزيز منجزاتها وتحقيق تطلعات وطموحات قادتها".



كما أكّد وزير الدفاع السعودي "سعي المجلس إلى رفع مستوى قواته المسلحة لتكون سدا منيعا ودرعا واقيا لمواجهة المخاطر والتهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، وحماية المصالح الوطنية والموارد الاقتصادية".



وفي نهاية الاجتماع، قدم الأمير خالد بن سلمان شكره لوزراء الدفاع بدول المجلس، والأمين العام، على ما يُبذَل من جهود مخلصة وصادقة لتطوير العمل الدفاعي الخليجي المشترك.



وقالت "واس" إن "الاجتماع تناول العديد من موضوعات العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال التي اتُّخِذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة لها".