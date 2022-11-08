مشكلة تقنية تدفع الناخبين الأمريكيين للتصويت يدويا في نيوجيرسي

اضطر الناخبون الأمريكيون في مقاطعة ميرسر بولاية نيو جيرسي إلى التصويت يدويا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، اليوم الثلاثاء، بسبب مشكلة في ماكينات التصويت.



وقال كاتب مقاطعة ميرسر، بولا سولامي كوفيلو، في رسالة عبر البريد الإلكتروني

إلى شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية : "لن يحرم أحد من حقوقه، نعمل حاليا على حل المشكلة".



وأضاف: "قد يؤخر هذا العطل النتائج، لكننا سنحرص على أن يصوت الجميع".



وتابع: "يوجد في المقاطعة متخصصون في تكنولوجيا المعلومات وسيتم إصلاح المشكلة"، داعيا الناخبين إلى عدم المغادرة، مشيرا إلى إمكانية التصويت يدويا.



وتشهد مختلف الولايات الأمريكية حاليا انتخابات التجديد النصفى للكونجرس لاختيار أعضاء جدد لكامل مقاعد مجلس النواب (435 مقعد) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (35 من أصل 100 مقعد)، فضلا عن انتخاب 36 من حكام الولايات.



وسيكون لنتائج تلك الانتخابات تأثير كبير على آخر عامين من فترة ولاية الرئيس الأمريكى جو بايدن، كما أنها ستشكل السياسة بشأن عدد من القضايا من الإنفاق الحكومى إلى الدعم العسكرى لأوكرانيا.