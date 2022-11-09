ألمانيا: حكم بغرامة مالية بحق ناشطي مناخ عطلا حركة المرور ساعة الذروة

أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة شتوتجارت غربي ألمانيا ناشطين اثنين من مجموعة "الجيل الأخير" بإغلاق طرق في ساعة الذروة المرورية وألزمتهما بدفع غرامة مالية.

وقضت المحكمة بتغريم أحد الناشطين بدفع 2200 يورو لإدانته في أربع وقائع من هذا النوع فيما قضت بتغريم الناشط الآخر بدفع 5500 يورو لإدانته في ثلاث وقائع، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم المحكمة، اليوم الثلاثاء، (احتساب الغرامة تقدره المحكمة بناء على تقييم صافي الدخل اليومي للشخص الموقعة عليه مضروبا في عدد معين من الأيام).

ويعتقد أن الرجلين، 28 و34 عاما، قاما في مايو ويونيو الماضيين بالقعود عدة مرات في قارعة الطريق في شتوتجارت، عاصمة ولاية بادن-فورتمبرج، الأمر الذي أدى إلى عرقلة حركة المرور.

ولم يحضر المحاكمة سوى متهم واحد من المتهمين، بينما تغيب المتهم الآخر وحضر محاميه بالنيابة عنه وذلك لأنه موجود حاليا تحت تحفظ الشرطة في ميونخ بسبب واقعتي إغلاق طريق حسبما ذكرت القاضية.

وستعقد المحكمة جلسة غدا الأربعاء لمحاكمة ناشط آخر بتهمة الإكراه.

يذكر أن مجموعة "الجيل الأخير" تقوم منذ شهور بإغلاق طرق وطرق سريعة في كل أنحاء ألمانيا بشكل متكرر، وتعرضت المجموعة لانتقادات حادة في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي عندما علقت سيارة خاصة تابعة لقوات الإطفاء ولم تتمكن من التحرك بسبب إغلاق ناشطين للطريق، وكان من المفترض أن تتجه السيارة إلى مكان حادث لتساعد في انتشال قائدة سيارة مصابة بإصابات تهدد حياتها، وقد توفيت المرأة بعد الحادث ببضعة أيام.

كانت قوات الإطفاء أعلنت في البداية أن إنقاذ المرأة تأخر لأن السيارة الخاصة التابعة لها كانت عالقة في الازدحام المروري، غير أن تقريرا لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" ذكر استنادا إلى تقديرات طبيبة طوارئ كانت في مكان الحادث أن تأخر سيارة الإطفاء لم يكن له تأثيرات على الإنقاذ المحتمل لقائدة السيارة.

وطالب عدة ساسة بتعامل أكثر صرامة مع مغلقي الطرق كما تعرض الناشطون لهجوم على الإنترنت، وتسعى كتلة التحالف المسيحي المعارض إلى تقديم طلب في البرلمان خلال الأسبوع الجاري لتشديد عقوبة الإكراه لتنص على سجن من يلصق نفسه في الطريق بشكل يعرقل قوات الإنقاذ لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور.