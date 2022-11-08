أعلنت شركة خدمات الحفر البحري الأمريكية دياموند أوفشور دريلينج مساء الاثنين تحقيق أرباح صافية بقيمة51ر5 مليون دولار، بما يعادل 05ر0 دولار للسهم الواحد مقابل خسائر قيمتها 93ر21 مليون دولار بما يعادل 22ر0 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثاني. وتضمنت نتائج الربع الثالث تخفيضات ضريبية غير نقدية بقيمة 23 مليون دولار.

وبلغ إجمالي إيرادات عقود الحفر خلال الربع الثالث 190 مليون دولار مقابل 177 مليون دولار خلال الربع الثاني. جاءت زيادة الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي ببدء العمل في منطقة أوشن بلاك هوك بالسنغال، والاستفادة من عقدي الحفر في كل من أوشن أبيكس وأوشن باتريوت خلال الربع الثالث بالكامل.

ووصل إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثالث 07ر226 مليون دولار مقابل 70ر205 مليون دولار خلال الربع الثاني.

وقالت شركة دياموند أوف شور إنها تلقت إخطارات بالفوز بعقد حفر جديد من شركة النفط البرازيلية بتروبراس في منطقة أوشن كوردج. حصلت الشركة الأمريكية على عقد عمل في منطقة أوشن كوردج لمدة 4 سنوات، مع إمكانية تمديده 4 سنوات أخرى دون تحديد السعر. وتقدر القيمة الإجمالية للعقد بحوالي 419 مليون دولار.