اختبار حمل إسرائيلي جديد يعتمد على اللعاب جاهز للطرح

قال شركة "ساليجنوستيكس" الإسرائيلية المصنعة لاختبار حمل منزلي جديد يعتمد على اللعاب، اليوم الثلاثاء، إن الاختبار سيطرح في أوروبا وأسواق أخرى اعتبارا من العام المقبل.



وقالت الشركة الإسرائيلية الناشئة إن الاختبار الذي طورته ويحمل اسم "ساليستيك" هو أول اختبار حمل سريع في العالم يعتمد على اللعاب.



ومن المقرر وصول اختبار الحمل الجديد في المتاجر في أوروبا وجنوب أفريقيا وإسرائيل في الربع الأول من عام 2023.



وقالت "ساليجنوستيكس" إن "المنتج بسيط للغاية وسهل الاستخدام ويقدم نتائج دقيقة خلال دقائق قليلة".



ووصفت الشركة الاختبار بأنه الاختبار المنزلي الوحيد في العالم الذي يكتشف الحمل المبكر من خلال عينة من اللعاب بدلا من اختبارات البول المعروفة. ويعمل الاختبار من خلال اكتشاف هرمون حمل في اللعاب.