إسبانيا والسنغال تطلقان تحالفا لمقاومة الجفاف في كوب 27

أطلقت أكثر من 25 دولة وحوالي 20 منظمة "تحالفا دوليا لمقاومة الجفاف" خلال مؤتمر المناخ العالمي في مصر تحت قيادة إسبانيا والسنغال.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الاثنين في شرم الشيخ عند إطلاق المبادرة، التي تعتزم إسبانيا المساهمة فيها بمبلغ 5 ملايين يورو ( 9ر4 مليون دولار) في العام الأول، إن موجات الجفاف الأخيرة كان لها تأثير غير مسبوق.

وتابع سانشيز إن أوروبا شهدت هذا العام "أسوأ موجة جفاف خلال الـ500 عام الماضية"، كما أن أفريقيا ومناطق أخرى من العالم تضررت بشدة من نقص المياه.

وأضاف أن النظرة المستقبلية ليست إيجابية بسبب تغير المناخ والتدهور البيئي. كما هددت موجات الجفاف الطاقة والأمن الغذائي، وأدت إلى زيادة الصراعات والتشريد القسري لملايين الأشخاص.

وأضاف "أن موجات الجفاف الشديدة والممتدة وموجات الحر والحرائق الكبيرة هي علامات واضحة على الآثار المدمرة لحالة الطوارئ المناخية العالمية ومقدمة لما سنواجهه في المستقبل إذا لم نستجب في الوقت المناسب".

وحذر سانشيز من أنه لن ينجو أي بلد بمفرده من عواقب الجفاف. ولذلك دعا المجتمع الدولي إلى دعم المبادرة.