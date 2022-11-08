المستشار الألماني يروج لنادي المناخ خلال المؤتمر العالمي بمصر اليوم

يواصل ممثلو نحو 200 دولة مداولاتهم اليوم الثلاثاء في مؤتمر المناخ العالمي (كوب 27) المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري حول تكثيف مكافحة الاحتباس الحراري.

ويشارك المستشار الألماني أولاف شولتس، صباح اليوم، في عدة جولات رفيعة المستوى تدور - من بين أمور أخرى - حول إنشاء درع وقائي ضد مخاطر المناخ وتأسيس "نادٍ للمناخ" الذي اقترحه المستشار، والذي من المفترض أن تتفق الدول خلاله على أهداف ومعايير لاقتصادات أكثر صداقة للمناخ.

كما يخطط المستشار لإجراء محادثات ثنائية مع رؤساء دول وحكومات مصر وباكستان وكولومبيا وكينيا وطاجيكستان.

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تواجه بلاده حاليا غزوا روسيا، في مؤتمر المناخ برسالة عبر الفيديو.

ومن المقرر أن يتحدث العشرات من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم رؤساء باكستان وبولندا وجنوب أفريقيا والبرتغال والاتحاد الأوروبي، في اليوم الثاني والأخير من الشق الرئاسي للمؤتمر.

وتستمر فعاليات المؤتمر حتى نهاية الأسبوع المقبل بمشاركة 45 ألف شخص.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الاثنين، بعبارات قاتمة من العواقب المدمرة للاحتباس الحراري.

وقال: "نحن على الطريق السريع المؤدي إلى جحيم المناخ - وأقدامنا على دواسة البنزين.. وتحت رعاية إسبانيا والسنغال أطلقت أكثر من 25 دولة وحوالي 20 منظمة "التحالف الدولي لمقاومة الجفاف".

وفي خطابه أمام المؤتمر أمس، أكد شولتس أن ألمانيا سوف تتخلص تدريجيا من الوقود الأحفوري دون أي قيد أو شرط، مؤكدا ضرورة ألا تكون هناك "نهضة" للغاز والنفط والفحم، موضحا في المقابل أن الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا وما يرتبط بها من انفصال عن إمدادات الغاز الروسي تعني أن محطات الطاقة الألمانية التي تعمل بالفحم ستظل على الشبكة لفترة أطول، مشيرا إلى عزم الحكومة الألمانية تعزيز استخراج الغاز من حقول في أفريقيا على سبيل المثال.