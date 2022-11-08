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ماكرون: روسيا وأوكرانيا ستعودان للمفاوضات في لحظة ما

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وكالات:
نشر في: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 2:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 2:21 ص

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ثقته بأن روسيا وأوكرانيا ستعودان إلى طاولة المفاوضات في لحظة معينة.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر المناخ الأممي في شرم الشيخ، يوم الاثنين: "نريد العودة إلى السلام. وهذا شأن أوكراني تحديد الشروط والتوقيت عندما ستريد العودة إلى طاولة المفاوضات"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع: "ولكن في لحظة معينة سيكون من الضروري القيام بذلك. والآن من السابق لأوانه الحديث عن أي شروط حادة، لكنني على قناعة بأنه في لحظة ما سيكون من الضرورة العودة إلى المفاوضات".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق عن رفضه التفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها، ووقع على قرار بهذا الصدد.

بدورها، أكدت روسيا أنها منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا، لكن الحوار مستحيل في ظل موقف كييف الراهن.

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