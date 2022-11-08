 نهاد أبو القمصان: بيئة العمل السلبية تسمح للموظف السام بالانتشار والتمدد - بوابة الشروق
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نهاد أبو القمصان: بيئة العمل السلبية تسمح للموظف السام بالانتشار والتمدد

المحامية نهاد أبو القمصان
المحامية نهاد أبو القمصان
خالد حسام الدين
نشر في: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 4:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 4:10 ص

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أهمية التدريب للموظفين للتفريق بين الشخص السام والمبدع في العمل، قائلة: "لو شفنا حد يؤذي بيئة العمل لازم نعرف السبب ونعمل تدريب لكل اللي بيشتغلوا في المؤسسة وفي خلل بأن الناس متعرفش قواعد المؤسسة".

وأضافت نهاد أبو القمصان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الأساس عمل تقييم للعمل في المؤسسة ولازم نشرح في دورات تدريبية ولازم نوضح أن الخلل بالقواعد سيؤدي لطريق خطر وبيئة العمل ممكن تسمح للشخص السام انه يتمدد وينتشر.

واستكملت: "المدير هو المسئول عن ضبط العلاقات والتفريق بين الإبداع وخلق بيئة غير صحيحة، ودي مشكلة مؤسسات مش موظفين ومحدش بيقعد فى بيئة عمل فاسدة إلا لو كان غير واثق من كفاءته".

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