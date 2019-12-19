تنطلق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، ويختار فيها الأمريكيون كل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 نائبا، ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100، وحكام 36 ولاية من أصل 50، وفقا لسكاي نيوز.

وتمثل تلك الانتخابات أهمية خاصة بالنسبة للسياسة الأمريكية، لأنها تُجرى مع منتصف ولاية الرئيس، ما يمكن أن اعتبارها استفتاءً على الرضا الشعبي تجاه الرئيس.

ويعتبر الكونجرس هو الممثل للسلطة التشريعية الأمريكية بغرفتيه الشيوخ والنواب، ونظم الدستور الأمريكي صلاحياته في أول مواده، وذلك في الفقرة الثامنة، بحسب ما نشرت مكتبة جامعة "مينوسوتا".

ولخص موقع الجامعة الأمريكية صلاحيات الكونجرس الأمريكي وفقا للدستور كما يلي:

1- فرض الضرائب والرسوم والعوائد لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والخير العام للولايات المتحدة، ويجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

2- استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة.

3- تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات.

4- وضع نظام موحد للتجنس، وقوانين موحدة بشأن موضوع الإفلاسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

5- سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس.

6- وضع أحكام للمعاقبة على تزور سندات الولايات المتحدة المالية وعملتها.

7- إنشاء مكاتب وطرق للبريد.

8- تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم واكتشافاتهم.

9- إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا.

10- تعريف أعمال القرصنة، والجنايات التي ترتكب في عرض البحر، والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي، والمعاقبة عليها.

11- إعلان الحرب، والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع، ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء على غنائم في البر والبحر.

12- إنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها، ولكن الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض يجب ألا تكون لفترة تزيد على سنتين.

13- تكوين قوة بحرية والتكفل بها.

14- وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية.

15- وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو.

16- وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب المليشيا، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، محتفظا للولايات، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب المليشيا وفقا للنظام الذي يضعه الكونجرس.

17- الاستئثار بحق التشريع في جميع القضايا أيا كانت، في مقاطعة (لا تزيد مساحتها على عشرة أميال مربعة) قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة عنها وموافقة الكونجرس مقر لحكومة الولايات المتحدة، وممارسة سلطة مماثلة على جميع الأماكن التي تشترى بموافقة الهيئة التشريعية للولاية الكائنة فيها، لغرض إقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وأحواض سفن ومبان أخرى لازمة.

18- سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ، السلطات آنفة الذكر وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات المتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابع لها.