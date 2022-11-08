الإصابة تحرم محمد عصام لاعب منتخب السلاح من المشاركة في كأس العالم

تعرض محمد عصام لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش رجال لإصابة في الكتف خلال معسكر المنتخب المقام حاليًا في إيطاليا استعداًدا لبطولة كأس العالم التي ستقام في مدينة بون الألمانية خلال الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يعود محمد عصام إلى مصر اليوم ليتلقى العلاج اللازم للإصابة.

وقال محمد عصام: "أتوجه بكل الشكر والتقدير للاتحاد المصري برئاسة عبد المنعم الحسيني، لأنني عندما تعرضت للإصابة، اتخذ قرارًا سريعًا لكي أعود إلى مصر حتى لا تتضاعف الإصابة".

وأكمل: "أشكر أيضًا جميع أعضاء مجلس الإدارة وكابتن علاء أبو القاسم المدير الرياضي للاتحاد ، وأيضًا الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد ، والجميع لأنهم قاموا بإنهاء جميع الإجراءات في أسرع وقت ممكن لكي أعود إلى مصر، ولكي أستعد لجميع البطولات القادمة".

وأضاف: "تعرضت لإصابة في كتفي، حتى الآن لا نعرف تحديد قوة الإصابة، لذلك قررت أن أعود إلى مصر مساء اليوم ؛ لكي أتلقى العلاج وأعود سريعًا للمشاركة مرة أخرى".

واختتم: "لا أعرف ما الذي سيحدث تحديدًا، من المقرر أن أحتاج إلى عمل عملية جراحية، ولكن أتمنى أن يكون علاج طبيعي فقط ولا أحتاج إلى أي تدخل جراحي، لكي أعود سريعًا".