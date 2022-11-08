الإمارات تقرر إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة

قررت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة.



ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، جاء ذلك في تعميم وجهته الهيئة اليوم إلى الوزارات والجهات الاتحادية كافة بشأن تخفيف إجراءات التعامل مع جائحة كوفيد-19 على مستوى الحكومة الاتحادية.



وقالت الهيئة إنه "تماشياً مع استمرار انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا، ولغايات توحيد الأحكام كافة الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي للجائحة، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، فقد تقرر بدء العمل بالمرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعامل مع الجائحة ، اعتباراً من أمس الاثنين".



وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر الإبقاء على إلزامية ارتداء الكمامات في المنشآت والمرافق الصحية، ومراكز أصحاب الهمم، وإلغاء شرط المرور الأخضر للدخول إلى الجهات الاتحادية.



ولفتت إلى اقتصار استخدام تطبيق الحصن لإثبات شهادات التطعيم، ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب، وإبقاء فترة العزل لمدة خمسة أيام لموظفي الحكومة الاتحادية المصابين بفيروس كوفيد-19.



ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات والأحكام قابلة للتحديث والتغيير بناءً على توجيهات الجهات المعنية بإدارة ملف الجائحة.