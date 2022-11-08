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وزير الخارجية البريطاني: قمة المناخ COP27 تأتي في وقت مهم لمكافحة التغير المناخي

شرم الشيخ - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 11:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 11:13 ص
قال وزير الخارجية البريطاني "جيمس كليفرلي"، إن قمة المناخ الحالية (COP27) تأتي في وقت مهم بالنسبة لمكافحة المجتمع الدولي لظاهرة التغير المناخي.

وأضاف كليفرلي -في تصريحات على هامش القمة المنعقدة في مدينة "شرم الشيخ" نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء- أن هذه تعد فرصة أمام قادة العالم من أجل الاتحاد سويًا ومضاعفة الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة المناخ السابقة (COP26) التي انعقدت في مدينة "جلاسكو" العام الماضي.

وأضاف كليفرلي أنه "يجب علينا الآن جميعا الإيفاء بالتزاماتنا واتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل مساعدة الدول على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.. إن العمل سويًا يمكن أن يحمي كوكبنا ويبني مستقبلًا أفضل ومزدهرًا للأجيال القادمة".

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