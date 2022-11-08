يستضيف ستاد (جابر الأحمد) الدولي في الكويت، المباراة الودية الدولية الكبرى بين منتخب مصر الأول ومنتخب بلجيكا، والمقرر إقامتها يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري.

ملعب جابر الأحمد الدولي هو الملعب الرسمي لمنتخب الكويت، يقع في محافظة الفروانية جنوب مدينة الكويت بمنطقة العارضية الصناعية.

وافتتح الملعب رسميًا في 18 ديسمبر 2015 بمباراة استعراضية بين منتخب نجوم العالم و منتخب نجوم الكويت.

وتبلغ طاقة الملعب الاستيعابية للإستاد حوالي 60,000 متفرج، ويعتبر كأكبر إستاد رياضي في الكويت و السابع عربيًا، و الخامس والعشرين عالميًا من حيث السعة.

ويضم ستاد جابر الأحمد الدولي، عدة قاعات رئيسية، منها قاعة لكبار الشخصيات وقاعة أميرية ومصلى واستراحة لكبار الشخصيات، وقد صمم الشكل الخارجي للإستاد ليمثل البيئة البحرية للكويت المتمثلة بالبيئة البرية ممثلة بسرج الحصان إضافة إلى السواري البحرية ، كما يتواجد تحت أرضية الملعب أنابيب لسحب المياه من على أرض الملعب، ويتم إعادة تكرير هذه المياه لإعادة استخدامها.

كما أضيف للملعب شاشة عالية الوضوح تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من حيث درجة الوضوح. يحتوي الإستاد على كاميرات عنكبوتية SpiderCam يمكنها التصوير والتحرك عاموديا وأفقيا عبر مساحات الملعب.

ويخوض منتخب بلجيكا بكامل نجومه مباراة الفراعنة، في إطار الاستعداد لخوض غمار كأس العالم قطر 2022.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة لمونديال قطر بجانب المغرب وكرواتيا وكندا.

وأنطلق معسكر منتخب مصر بشهر نوفمبر، أمس الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، والذي شهد استقبال فيتوريا لجميع اللاعبين.

وضم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر 24 لاعبًا بقائمة اللاعبين المحليين لمعسكر شهر نوفمبر، حيث تم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وخرج محمود متولي مدافع الأهلي من معسكر المنتخب، بعد إصابته في التدريبات، ليقوم الجهاز الفني للمنتخب باستدعاء خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري، بعد تعذر انضمام ياسر إبراهيم بسبب الإجهاد.

وشهدت قائمة المنتخب تواجد 8 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف.

كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور.

و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، بالإضافة إلى لاعبان من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (إسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).

جدير بالذكر أن منتخب مصر تحت قيادة فينوريا خاض مباراتان وديتان في معسكر شهر سبتمبر الماضي، ونجح الفراعنة في الفوز على منتخبي النيجر وليبيريا بثلاثة أهداف نظيفة في كل مباراة.