قال مسؤولون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية إن عملية إحصاء الأصوات في الانتخابات الخاصة بمقعد الولاية في مجلس الشيوخ الأمريكي ستستغرق وقتا أطول من المتوقع.



وأوضح المسؤولون أن السبب يرجع إلى مطابقة بطاقات الاقتراع عبر البريد ودفاتر تسجيل الناخبين يوم الاقتراع لضمان عدم تصويت الأشخاص مرتين.



ووصفت صحيفة "فيلادلفيا إنكويرر" تلك العملية بأنها "تستغرق وقتا طويلا وتتطلب جهدا كثيفا".



وكان مسؤولو المدينة قد وافقوا الأسبوع الماضي على عدم تطبيق هذه الإجراءت، لكن بعد موجة من الدعاوى القضائية للجمهوريين، تراجع المسؤولون عن القرار في اجتماع طارئ تزامن مع فتح مراكز الاقتراع أبوابها، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.



يشار إلى أن ولاية بنسلفانيا تشهد منافسة محتدمة بين المرشحين الجمهوري محمد أوز والديمقراطي جون فيترمان، حيث يري محللون أن هذا المقعد سيكون حاسما في معركة السيطرة على مجلس الشيوخ.