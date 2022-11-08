الخارجية الأمريكية تعلن مقتل سادس مواطن أمريكي في المواجهات بأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مواطنا أمريكيا لقي مصرعه في أوكرانيا ليرتفع عدد الأمريكيين القتلى خلال المواجهات بين أوكرانيا وروسيا إلى 6 أشخاص.



وبحسب شبكة (سي إن إن) الأمريكية، لم تكشف الوزارة عن اسم المواطن الأمريكي المذكور، لكن مصادر بأوكرانيا كشفت عن أن هذا الشخص، يدعى تيموثي جريفين، وأنه كان يقاتل إلى جانب قوات "الفيلق الدفاعي الدولي"، وهو وحدة عسكرية مؤلفة من آلاف المقاتلين الأجانب الذين يساعدون الأوكرانيين.



وأوضح بيان صدر عن الفيلق الدولي أن جريفين كان يشارك في المواجهات على الجبهة الشرقية، وأنه لقي مصرعه هناك حين تعرضت وحدته للهجوم وأنه تم التواصل مع عائلته، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن القتيل؛ احتراما للخصوصية العائلية.