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وزير خارجية بريطانيا: معجب بموهبة صلاح وأنا من مشجعيه

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 11:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 11:32 م
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إنه يشجع نادي أرسنال الإنجليزي، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه من مشجعي اللاعب العالمي محمد صلاح ومعجب بموهبته.

وأشاد خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، بالهدفين الذين سجلهما صلاح، خلال المباراة التي جمعت ليفربول وتوتنهام، بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الماضي.

وتابع: «عندما تنخفض كفاءة صلاح، فإنه يعود وينهض من جديد، هو لاعب يتمتع بمواهب كثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنا معجب بموهبته وبالطبع أنا من مشجعيه».

وتواصلت، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي اجتماعات القادة في قمة المناخCOP27 في مدينة شرم الشيخ، في دورته الـ27، التي تستضيفها وتترأسها مصر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

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