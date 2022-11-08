تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ14 بكلا من الدوري الإسباني، الإيطالي، الألماني، حيث يتطلع برشلونة لتوسيع الفارق بين وبين ريال مدريد إلى 5 نقاط عقب سقوط الأخير في فخ الخسارة أمام رايو فاليكانو بالجولة الـ13 من الليجا.

ويريد بايرن ميونخ موصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب البوندسليجا، فيما يسعى ميلان في مواصلة الضغط على المتصدر نابولي من أجل خطف صدارة الكالتشو بالرغم من أن الفارق بين ميلان صاحب المركز الثاني ونابولي صاحب المركز الأول 6 نقاط.

وتقدم الشروق خلال السطور المقبلة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإسباني

إلتشي × جيرونا الساعة الثامنة مساءا على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بلباو × بلد الوليد الساعة التاسعة مساءا على قناة beIN Sports HD 2

أوساسونا × برشلونة الساعة العاشرة والنصف مساءا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

سبيزيا × أودينيزي الساعة السابعة والنصف مساءا على قناة AD SPORTS Premium 2

نابولي × إمبولي الساعة السابعة والنصف مساءا على قناة AD SPORTS Premium 1

كريمونيزي × ميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساءا على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

فولفسبورج × بروسيا دورتموند الساعة السابعة والنصف مساءا

بايرن ميونخ × فيردر بريمين الساعة التاسعة والنصف مساءا

شتوتجارت × هيرتا برلين الساعة التاسعة والنصف مساءا

بوخوم × بروسيا مونشنجلادباخ الساعة التاسعة والنصف مساءا