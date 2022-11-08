جارسيا تتوج بلقب البطولة الختامية للموسم على حساب سابالينكا

توجت الفرنسية كارولين جارسيا للمرة الأولى بلقب البطولة الختامية للموسم، بعدما تغلبت على أرينا سابالينكا 7 / 6 (7 / 4) و6 / 4 مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في مدينة فورت وورث بولاية تكساس.

وتغلبت جارسيا في مشوارها إلى النهائي على كوكو جوف وداريا كاستكينا وماريا ساكاري، وجاءت هزيمتها الوحيدة في البطولة أمام النجمة البولندية ايجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم، والتي خرجت من الدور قبل النهائي بالهزيمة أمام سابالينكا.

وتجدر الإشارة إلى أن جارسيا كانت خارج المراكز الـ 70 الأولى بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نفس هذا الوقت من العام الماضي.

لكن بعد تتويجها بالبطولة الختامية، ضمنت النجمة الفرنسية معادلة أفضل مركز في مسيرتها، وهو المركز الرابع في التصنيف العالمي.