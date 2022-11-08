 مجلس الوزراء الياباني يعتزم الموافقة على إقرار موازنة إضافية بقيمة 199 مليار دولار - بوابة الشروق
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مجلس الوزراء الياباني يعتزم الموافقة على إقرار موازنة إضافية بقيمة 199 مليار دولار

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 10:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 10:41 ص

قال مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، إنه سوف يصدق على موازنة إضافية للعام المالي الحالي من أجل إنفاق 1ر29 تريليون ين (199 مليار دولار) على حزمة اقتصادية تهدف للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأفراد والشركات، الذي تفاقم بسبب ضعف العملة المحلية "الين".

وذكرت وكالة كيودو اليابانية، أنه من أجل تأمين التمويل الضروري، من المتوقع أن تصدر الحكومة سندات بنحو 8ر22 تريليون ين.

ويذكر أن السمة الرئيسية لحزمة الانقاذ هو الحد من فواتير المرافق بالنسبة للمواطنين اليابانيين. وسوف يوفر المواطن العادي نحو 45 ألف ين ما بين يناير وسبتمبر عندما يتم تطبق الحزمة، التي تهدف لخفض أسعار الكهرباء والغاز.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة خطة الموازنة الاضافية للبرلمان منتصف الشهر الجاري لكي يتم التصديق عليها قبل انتهاء فترة الانعقاد الحالية مطلع ديسمبر المقبل


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