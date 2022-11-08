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يوشك عدد سكان الأرض بلوغ مرحلة فارقة حين يبلغ الـ8 مليارات نسمة منتصف الأسبوع المقبل؛ وفق أحدث إحصائيات الأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلا عن الأمم المتحدة، أن عدد سكان الأرض سيتزايد بنصف مليار إضافية بحلول عام 2050 بينما ستكون دولة مصر مسؤولة عن قدر كبير من الزيادة السكانية.

وأضافت الإحصائية، أن العالم يواجه مشكلة في الخصوبة لذلك ستتركز الزيادة السكانية في 8 دول هي مصر وإثيوبيا ونيجيريا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية والهند وباكستان والفلبين.

وتابعت الإحصائية أن عدد سكان الأرض بعد أسبوع سيصبح 3 أضعاف العدد السابق في عام 1950 بمعدل زيادة ضئيل بلغ 1% والذي تراجع لـ0.55 عام 2021.

ويواجه العالم مشكلة في الخصوبة إذ انخفض عدد المواليد لطفل تقريبا لكل سيدة مقارنة بـ5 أطفال للأم خلال الستينيات.

ويرجع معدل زيادة السكان الحالي لطول عمر المسنين الذين يشكلون 10% من السكان والذين تزايدت متوسطات أعمارهم لنحو 73 عاما أكثر بـ9 سنوات من متوسط الأعمار بالستينيات؛ ما يعني زيادة الانفاق على رعاية المسنين الذين ترجح الإحصائية أن يزيدوا بـ6% إضافية عام 1950.