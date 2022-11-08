إيران تعرب عن استعدادها لمشاركة قدراتها في مكافحة الإرهاب مع العراق

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني اللواء محمد باقري في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع العراقي الجديد،مساء اليوم الاثنين أن بلاده لديها العديد من القدرات في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية، والتي يمكن أن تُشاركها مع القوات المسلحة العراقية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن باقري، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الدفاع العراقي الجديد، ثابت محمد العباسي، حول التعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب.

وأضاف اللواء باقري" القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها الكثير من القدرات والإمكانيات في مختلف المجالات ، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية ، وبامكانها ان تضع هذه الخبرة والمعرفة في خدمة القوات المسلحة العراقية ، والتي ستعطي دفعا كبيرا لمسار النهوض بضمان امن العراق".

وشدد اللواء باقري على أنه في عام 2015 تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي بين البلدين ، وللأسف ، لم يتم تنفيذ بعض بنودها ، وقال: على المسؤولين والقادة في البلدين إجراء مشاورات بشكل مبرمج على مختلف المستويات حتى يتمكنا من التوصل إلى تعاون أكبر وأكثر تاثيرا من خلال تشكيل لجنة مشتركة.

وبدوره قال العباسي "إن العراق حكومة وشعبًا لن ينسيا أبدًا دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في محاربة الإرهاب وتدمير داعش ونحن دائمًا ممتنون للشعب والقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية".

وفي ختام هذه المحادثة الهاتفية ، دعا باقري وزير الدفاع العراقي لزيارة إيران.