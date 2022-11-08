كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 60 ألف حالة كوفيد-19

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 60 ألف حالة اليوم الثلاثاء، مع زيادة محتملة في عدد الإصابات خلال فصل الشتاء.

وسجلت البلاد 62 ألفا و273 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 52 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و919 ألفا و183 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 30 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و420 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات المرضية الخطيرة 360 حالة، منخفضا بخمس حالات عن اليوم السابق .