 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 60 ألف حالة كوفيد-19 - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 4:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 60 ألف حالة كوفيد-19

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 4:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 4:23 ص

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 60 ألف حالة اليوم الثلاثاء، مع زيادة محتملة في عدد الإصابات خلال فصل الشتاء.

وسجلت البلاد 62 ألفا و273 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 52 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و919 ألفا و183 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 30 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و420 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات المرضية الخطيرة 360 حالة، منخفضا بخمس حالات عن اليوم السابق .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك