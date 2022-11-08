وزير الزراعة: تكلفة استصلاح مليون فدان تصل إلى 300 مليار جنيه

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعاملت مع تحدي محدودية الأراضي، عبر مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء، مشيرًا إلى أن مصر من الدول القليلة التي تستصلح الصحراء.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي احمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن تكلفة استصلاح الفدان بالصحراء يتراوح ما بين 250 ألفًا إلى 300 ألف جنيه، موضحًا أن تكلفة استصلاح مليون فدان تصل إلى 300 مليار جنيه، وهو ما يمثل ميزانية دول بالكامل.



وأشار إلى أن الأراضي المستصلحة تمثل ما يتراوح بين 30% إلى 40% من مساحة الأراضي القديمة، قائلًا إن المساحة الزراعية الإجمالية في مصر 9.5 مليون فدان، بينها 6.1 مليون قديمة، و3.4 أراضٍ جديدة ومستصلحة.



وذكر وزير الزراعة، أن مصر تستهدف إضافة 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية، في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تلك الأراضي تساهم في تقليل الفجوة، وتعمل على زيادة الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات التي تمثل موردًا للعملة الصعبة، واستيعاب قدر كبير من العمالة.



وأوضح أن «الدولة تستهدف زيادة التصنيع الزراعي، لتحقيق القيمة المضافة من الإنتاج»، مؤكدًا أن المشروعات التي نفذتها الدولة حققت جزءًا كبيرًا من الأمن الغذائي، لكن الزيادة السكانية المحور الذي يعوق الأمر.



وتواصلت، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي اجتماعات القادة في قمة المناخCOP27 في مدينة شرم الشيخ، في دورته الـ27، التي تستضيفها وتترأسها مصر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.